Le gardien de l’OM Steve Mandanda (36 ans) a donné son avis sur les changements réalisés par Pablo Longoria à Marseille.

« C’est sûr qu’il y a eu beaucoup de changements par rapport au groupe de la saison dernière. Je pense que c’est une bonne chose, il y avait besoin de changer et je pense que cela a été très bien fait. En tout cas, on a un groupe assez équilibré avec pas mal de joueurs d’expérience et des jeunes, mais des jeunes qui ont pas mal de vécu. C’est bien d’avoir ce genre d’effectif. Ça a l’air de bien fonctionner avec ce que demande le coach. Après, c’est toujours pareil : il va falloir mettre en pratique et avoir des résultats », a indiqué le portier face à la presse ce vendredi.