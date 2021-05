Pour Romain Canuti, le taulier de la saison marseillaise c’est Boubacar Kamara. Le jeune défenseur de l’OM a pourtant réalisé une saison en demi-teinte.

« Le taulier de cette saison à Marseille, c’est Bouba Kamara. Il a encore franchi un palier. L’été dernier, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés à l’OM pour jouer la Ligue des Champions. Il n’a pas été bon en C1 lui non plus. Mais en L1, il a eu le mérite d’être meilleur que la saison passée. Donc il n’est pas resté pour être en position favorable sur le mercato », a indiqué Romain Canuti sur RMC.

Et de poursuivre son analyse : « Chaque saison, il arrive à être de plus en plus important, meilleur avec plus de temps de jeu. Malheureusement, on a envie de le voir dans un grand club européen. Il a fait tout ce qu’il avait à faire à l’OM. Son départ n’est pas sûr, mais j’ai envie qu’il tente sa chance à Chelsea, à Manchester… Il fera peut-être plus la fierté des Marseillais s’il mène une carrière à la Drogba. Il en a les capacités en tout cas, il doit viser l’équipe de France. »