Mercredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Porto pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici l’arbitre de cette rencontre.

Pour ce match décisif pour les Olympiens, c’est le Suédois Andreas Ekberg qui dirigera ce match. L’homme de 35 ans avait arbitré le succès du Paris Saint-Germain sur le terrain d’Istanbul Basaksehir (2-0). Il sera accompagné par Mehmet Culum, Stefan Hallberg et Kristoffer Karlsson.

Avec 0 point et 0 but en 3 matchs, l’OM doit réagir et montrer le visage d’une vraie équipe qui veut créer un exploit européen. Et si cet arbitre portait chance aux clubs français… Au match aller, Marseille a lourdement chuté 3 buts à 0 face au champion du Portugal.