Resté sur le banc de l’Olympique de Marseille cette saison, André Villas-Boas est bel et bien le coach olympien. Mais ce dernier pourrait faire sa valise si…

Même si cette information paraît difficile à croire, Dominique Séverac, journaliste au “Parisien” lance une bombe et indique que le technicien portugais pourrait quitter le club s’il n’obtient pas les renforts demandés lors du mercato.

“La Ligue des Champions commence à la fin du mois d’octobre. Le mercato se termine le 5 octobre. Villas-Boas n’a pas besoin d’argent. Si le 5 octobre, son équipe n’est pas compétitive, il pourrait très bien se barrer. Il n’en a rien à foutre ! Il a dit à des gens qu’il ne resterait pas avec une équipe pas compétitive. Comme tout est décalé cette saison, j’attends de voir pour Villas-Boas à l’OM…

Le 5 octobre, on saura si l’effectif de l’OM est bon ou pas. Si Villas-Boas n’a pas eu ce qu’il voulait, je n’exclus pas qu’il s’en aille… Pour son image, il ne restera pas à Marseille pour faire six défaites en six matchs de C1. Il ne veut pas passer pour un guignol !”