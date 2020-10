Présenté au Bayern Munich cet après-midi, Bouna Sarr a tenu à remercier une personne en particulier.

Le désormais ex latéral droit de l’Olympique de Marseille a rendu un hommage à Rudi Garcia qui lui a fait confiance et titularisé à ce poste lorsqu’il entraînait le club olympien.

“J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur (Rudi) Garcia, je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ca a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici.” Garcia devrait apprécier.