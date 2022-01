S’il avait mis tout le monde d’accord lors de son arrivée, Milik est à l’heure actuelle vue comme un poids pour les supporters de l’OM. Cependant, si le Polonais peine à s’intégrer dans le collectif phocéen, certains lui trouvent des circonstances atténuantes. C’est notamment le cas de Florent Germain, journaliste RMC, qui met plutôt la faute sur… Sampaoli.

« On peut parler de Mitroglou, de Germain ou de Benedetto qui jouaient seuls en pointe. Je n’y arrive pas à me dire que Milik est le problème. Il a forcément encore un peu de crédit. On connait sa valeur et il revient de blessure. Sampaoli ne l’a pas forcément mis en confiance ou dans les meilleures conditions.

Il y a des matchs, il est sorti et ce n’est pas forcément justifié. On n’a pas tout tenté avec lui et il faut encore être patient. C’est peut-être naïf mais c’est ce que je pense avec Milik », a expliqué le journaliste sur le plateau de BFMTV.

