Toujours dans le viseur des dirigeants de l’OM pour la saison prochaine, Matteo Guendouzi est un profil qui plaît énormément à Luis Campos, l’ancien directeur sportif du LOSC.

Interviewé dans « O Jogo », le Portugais est revenu sur cette piste et trouve que le club des Bouches-du-Rhône ferait une très bonne affaire en recrutant le capitaine de l’Equipe de France espoirs. « Je l’aime énormément. Il a un énorme talent. Il est très bon à la fois techniquement que tactiquement. Il s’est montré très rapidement et sa première saison en Angleterre a été très bonne. J’ai le sentiment qu’il n’a pas mûri à 100%, il a besoin de plus mûrir. Il est encore jeune et il a un grand avenir devant lui. » Une réaction qui n’est tombée dans l’oreille d’un sourd, mais attention car le dossier menant à l’ancien Lorientais est aujourd’hui complexe et le Benfica est notamment dans la course…