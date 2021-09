Débarqué pour 30 millions d’euros, Gerson vit des débuts délicats à l’Olympique de Marseille. Des difficultés logiques selon l’expérimenté et ancien marseillais, Benoît Cheyrou.

« Plus de pression due au montant de son transfert. S’il avait été prêté ou coûté 3 millions, on ne serait peut-être pas aussi exigeant. Et c’est normal. Sur ce que j’ai vu de lui sur ses matches en Europe et au Brésil, Gerson est un vrai N.8. Dans ce contexte, on est à l’aise face au jeu et au but adverse. Dans le système de Sampaoli, je le trouve trop souvent trop haut sur le terrain, même s’il s’agit sûrement de consignes du coach. Mais quand on est trop haut, presque en position d’attaquant, on est face à son propre but, dos au jeu et au but adverse. Et Gerson n’est pas un vrai N.10 capable de se retourner sur un contrôle orienté ou un déplacement de trois quarts. »