Formé à l’OM, Boubacar Kamara est le chouchou des supporters olympiens. Il leur rend bien, sans lui, l’Olympique de Marseille est toujours en grandes difficultés. Un état démontré par une statistique étonnante.

De petit jeune formé à l’OM, Boubacar Kamara a gravi les échelons et a impressionné au plus haut niveau en enchaînant les prestations éblouissantes. Lancé sur la pelouse lors de la saison 2017/18, le Français a depuis disputé plus d’une centaines de rencontres sous les couleurs du club marseillais (128) et est un véritable leader de vestiaire. Malgré une petite mise à l’écart au vu de sa situation contractuelle, (fin de contrat en juin prochain), Boubacar Kamara sait se montrer indispensable. Selon Statsdufoot, l’Olympique de Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse, (1 victoire, 9 nuls, 8 défaites). Une statistique effarante qui démontre toute l’importance qu’a le milieu de terrain de 21 ans.