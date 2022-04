Dans une interview accordée à Onze Mondial, Arkadiusz Milik raconte comment il a été convaincu par Pablo Longoria, à l’époque directeur sportif de l’OM, de rejointe la cité phocéenne lors du mercato hivernal 2021.

Si Arkadiusz Milik a rejoint l’Olympique de Marseille en janvier 2021, c’est en grande partie grâce à Pablo Longoria. L’attaquant Polonais, raconte dans les colonnes de Onze Mondial, comment l’ex directeur sportif du club devenu président l’a convaincu de rejoindre le projet olympien.

« La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif – parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club – aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu’il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui » , a raconté le buteur marseillais.

Arkadiusz Milik, qui ne sera pas disponible pour le quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence face au PAOK FC, a joué 21 matchs toutes compétitions confondues pour 20 buts.