Officialisé à Marseille il y a quelques heures; Konrad de la Fuente (19 ans) a livré ses premières impressions et dévoile la raison qui lui a fait signer dans la cité phocéenne.

L’ailier de 19 ans, qui vient du FC Barcelone, se dit un grand fan de l’ancien joueur de l’OM, Franck Ribéry (38 ans) : « Je suis très heureux d’avoir rejoins le club et d’avoir eu cette opportunité. J’espère être à la hauteur. J’ai très hâte de jouer, je sais que l’OM est l’un des plus grands clubs de France et d’Europe et sait donner sa chance aux jeunes joueurs. Je connais son histoire et j’espère pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs. Beaucoup de grands joueurs ont fait leur début à l’OM. J’espère pouvoir suivre leur trace. Les joueurs de l’OM qui m’ont marqués ? Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry et bien sûr Dimitri Payet. Je suis très excité de revêtir le même maillot. Depuis tout petit, j’essaie de jouer comme eux, dans les duels en un contre un, les passes. Franck Ribéry est l’un de mes joueurs préférés. » A-t-il confié sur le site officiel du club.