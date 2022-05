Fin de parcours européen pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens ont été tenu en échec 0-0 par le Feyenoord Rotterdam et voient leur rêve de victoire finale s’envoler dans cette compétition.

Après la rencontre et ce triste score de 0-0, l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli s’est exprimé et il regrette la sortie sur blessure de sa star Dimitri Payet. Selon lui, c’est le tournant du match et jamais Marseille n’a réussi à faire autrement sans sa star qui s’est même blessée toute seule. « Les entrants ont essayé je crois. Il y a eu un rendement très élevé de certains joueurs, pour d’autres c’était plus dur. Mais honnêtement, la sortie de Payet a beaucoup changé le match. Le plan de jeu était différent. Sans lui, il a fallu changer ce plan. Pape Gueye a dû sortir après une première période où il a bien contrôlé sa zone. On a modifié le plan et on a dû trouver une alternative avec des excentrés et deux pointes. Je donne beaucoup d’importance au fait d’essayer et je crois qu’ils ont essayé », a tout de même précisé l’Argentin face à la presse.

Marseille dot très vite se replonger sur le championnat avec un déplacement à Lorient dimanche pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Pour Dimitri Payet, il faudra encore attendre pour connaître la gravité de sa blessure, lui qui devrait avoir une discussion avec les médecins du club dans les prochaines heures. Rappelons que l’OM ne possède plus que deux points d’avance sur le Stade Rennais et l’AS Monaco respectivement deuxième et troisième.