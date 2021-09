Entraîneur en chef de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a rendu un bel hommage à son défenseur central français William Saliba.

En conférence de presse, l’Argentin a fait l’éloge de son joueur et trouve qu’il est promis à un très bel avenir. « C’est un joueur top à son poste. On a eu la chance de le faire venir en prêt, ça n’a pas été simple. Il est bon au marquage, mais il a aussi une belle relance. C’est un futur grand du football français. Il s’est bien adapté à la défense à trois, et ses performances sont aussi liées à l’équipe qui aime bien repartir de derrière. » De quoi ravir l’ancien défenseur central d’Arsenal.