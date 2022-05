De passage en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a insisté sur l’importance des deux derniers matchs de la saison de l’Olympique de Marseille.

« On doit comprendre que notre situation est meilleure que celles de nos concurrents. On est favoris, on dépend seulement de nous-mêmes. On doit garder cet écart au classement, jusqu’au dernier match, pour conserver l’espoir d’être en Ligue des champions la saison prochaine. Souvent, on utilise les autres pour essayer de résoudre nos problèmes, mais là, on n’a pas à se soucier d’eux, on ne dépend que de nous. Notre tâche est de gagner ce match à Rennes, tout simplement. Il n’y a pas une obligation, je pense, de finir deuxièmes, même si ce serait très beau. On a un effectif très jeune, qui s’est battu pour réaliser une belle saison. On a beaucoup de points aujourd’hui. Maintenant, on a une réalité, deux matches contre deux concurrents pour l’Europe qui jouent gros, et non des formations jouant le maintien ou déjà en vacances. Ce seront deux finales. On peut terminer seconds, mais aussi quatrièmes ou cinquièmes. »