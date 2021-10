Quatrième de Ligue 1 pour le moment, l’OM devrait terminer la saison sur le podium d’après Habib Beye.

Tenu en échec dans le premier Classico de la saison face au PSG (0-0) ce dimanche, l’Olympique de Marseille peut tout de même se satisfaire d’un bon point pris face au leader de la Ligue 1. Ancien de la maison et aujourd’hui consultant sur Canal+, Habib Beye a notamment salué la faculté d’adaptation de Jorge Sampaoli. Un bon signe pour accrocher le podium cette saison.

« On a eu deux équipes qui ont essayé de donner du spectacle, un Sampaoli qui s’est aussi adapté parce que, quand vous êtes face au PSG, il est très difficile de continuer sur les principes qui étaient les siens. Après, on aurait pu éventuellement voir le match s’emballer quand le PSG était à dix, mais c’est assez difficile. Je pense que le PSG a essayé de gérer le score en espérant peut-être avoir une transition avec Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le cas. Les Marseillais ont montré une belle image et c’était intéressant de voir comment Sampaoli s’adapte à une équipe comme le PSG. Le 4-4-2 sur l’aspect défensif, on l’avait rarement vu. Donc c’est toujours riche d’enseignements et ça prouve que l’OM pourra batailler pour le podium cette saison. »