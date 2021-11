Habitués aux tactiques peu orthodoxes, Jorge Sampaoli admet ne pas trop se préoccuper du poste de prédilection de ses joueurs.

Souvent pointé du doigt pour ses décisions tactiques discutables, Jorge Sampaoli a donné sa vision du jeu ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du FC Nantes. Autant dire que l’Argentin compte bien retenter des coups tactiques comme Valentin Rongier en piston droit ou Pape Gueye sur le côté gauche, comme face à Troyes (1-0).

« C’est vrai que l’on peut voir des variations dans le système, et ça dépend beaucoup de l’adversaire. Le 4-4-2 est lié aux matches que nous avons disputés. Le système dépend aussi des mouvements et de l’adversaire. On a aussi utilisé un 5-4-1 ou un 4-5-1 en fonction du positionnement des latéraux adverses. On réfléchit à comment faire mal à l’adversaire. On essaye d’avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, sans forcément penser à leur poste. C’est beaucoup plus difficile de bien jouer que de défendre sur un latéral. »