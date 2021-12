Avant l’entrée en lice de l’Olympique de Marseille en Coupe de France face à Cannet-Rocheville ce dimanche, Jorge Sampaoli en a profité pour dévoiler ses ambitions au grand jour.

L’entraîneur argentin a affiché ses intentions avant l’entrée en lice du club des Bouches-du-Rhône dans l’épreuve. « La Coupe de France est une compétition très importante pour l’OM. Cela fait longtemps que l’OM ne l’a pas gagnée. On va tout faire pour aller le plus loin possible. On a hâte d’être à dimanche pour faire un bon résultat et aller loin dans cette coupe. Gagner un titre est le désir du peuple. Il y a un désir populaire. On aimerait avoir cette possibilité dans un championnat difficile. Ce n’est pas une promesse mais un désir. C’est pour répondre aux supporters. » Prévient le coach phocéen dans des propos relayés sur le site officiel du club.