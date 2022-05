Malgré les exigences de l’entraîneur argentin, l’OM ne fera pas de folie cet été sur le marché des transferts.

Après sa qualification en Ligue des champions pour la saison à venir, Jorge Sampaoli a adressé un message à ses dirigeants. Il veut des renforts cet été pour faire de l’Olympique de Marseille un club compétitif sur la scène européenne. Un coup de pression visiblement ignoré par Frank McCourt et le président Pablo Longoria.

Dans son édition du jour, le journal La Provence indique en effet que l’été sera calme du côté de l’OM. Avant de penser à recruter des nouveaux joueurs, le club phocéen doit d’abord finaliser le paiement de Gerson et lever les options d’achat de Cengiz Ünder, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi. Dans un second temps seulement, l’OM se penchera sur des pistes pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, et William Saliba, qui devrait retourner à Arsenal à l’issue de son prêt. Le dauphin du PSG ne devrait toutefois pas faire de folie, puisqu’il doit encore être auditionné par la DNCG qui surveille les finances du club depuis un an.