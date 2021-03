Quelques heures après le match et la victoire 3 buts à 1 face au Stade Brestois, Daniel Riolo est aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux.

Le journaliste « RMC » a répondu à des supporters phocéens et pense qu’avec Sampaoli sur le banc, ils devraient voir un jeu attrayant et positif. « Écoute-moi, je dis rien… mais si avec Sampaoli on s’amuse autant qu’avec Bielsa, je signe direct.. Et je le souhaite en plus. Et évidemment que les joueurs vont être meilleurs avec lui ! », a-t-il posté.