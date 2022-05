Entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est confié en conférence de presse sur les trois derniers matchs de la saison. Le coach argentin est revenu sur la rencontre à venir face au FC Lorient et il passe un message très positif à son groupe.

En conférence de presse, le technicien olympien s’est exprimé et il rassure ses joueurs. Alors que Marseille peut tout perdre, Sampaoli se montre positif et fait 100% confiance à son groupe relever le défi en cette fin de saison. « Non, on n’a pas peur. Il faut qu’on arrive le mieux possible dans cette fin de championnat. On n’a pas le temps pour être tristes, préoccupés. On savait déjà qu’on allait jouer un match important dimanche. Il faut arriver sans relâchement, être concentré à 100%. On veut garder cette deuxième place. On a cet espoir de garder ce classement, qui est un objectif du club », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter à propos de son adversaire de dimanche : « Lorient est un adversaire qui va sans doute défendre avec beaucoup de monde, attaquer en transition rapide. Il y a un autre objectif. On n’a pas réussi à concrétiser ce qu’on voulait faire hier. Pour le reste, je pense que l’équipe était au-dessus. On a manqué de précision en attaque, mais il faut désormais tourner la page. » Confie le sud-américain devant les médias. Dimanche l’OM se déplace au Moustoir pour affronter le FC Lorient qui lutte toujours pour son maintien.