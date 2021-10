L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli revient sur le match hier soir et la victoire contre le FC Lorient sur le score de 4 buts à 1.

« Depuis la première action en première période, une erreur qui a entraîné le penalty nous a obligé à trouver des forces pour renverser le résultat face à un rival qui défendait très bien. Ensuite, nous avons dû augmenter notre volume d’attaques et multiplier les situations de buts et provoquer la chance pour gagner sans conteste contre un adversaire très compliqué à battre. Dans ce contexte, les victoires génèrent une vraie tranquillité au groupe. Nous pensons à la forme des joueurs, nous la défendons, la planifions et la travaillons toute la semaine. » Explique-t-il e conférence de presse.

Avant de conclure : « Nous aurons d’autres situations favorables les prochaines fois. Il fallait être en situation d’empêcher l’équipe adverse d’atteindre la victoire et de dévaloriser notre projet de jeu. Nous avons un projet clair. Notre équipe joue comme nous le souhaitons. Il faut que les adversaires ne nous mettent pas en difficulté. C’est un championnat très compétitif et très dur. Deux-trois équipes vont se détacher. Il faut en être. Chaque match est différent et il nous faut apprendre. »