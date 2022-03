Très critiqué du côté de la cannebière, Jorge Sampaoli a tenu à répondre aux critiques des supporteurs à l’occasion de la conférence de presse d’avant match de la Ligue Europa Conférence entre l’OM et le FC Bâle.

À Marseille la colère gronde ! L’enchainement de mauvais résultats et la gestion de l’effectif ont mis les supporteurs marseillais en colère. Les supporteurs ont même rencontrer le Président Pablo Longoria. Sifflé par le vélodrome et chahuté par les South Winners le week-end dernier après la défaite face à l’AS Monaco, Jorge Sampaoli a tenu à répondre aux critiques “Il y a des gens qui se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé, on était 11e, tout au long de la saison, on a été 2e, au-dessus des équipes comme Lyon, Lille, Rennes ou Lens, des équipes bien plus consolidées que nous“ s’exclame l’entraineur argentin.

Jorge Sampaoli reprend une phrase de Bielsa

“qu’ils t’aiment seulement quand tu gagnes. Moi j’aimerais qu’ils m’aiment pour qu’on gagne“

Adulé par les supporteurs après le très bon début de saison des Olympiens. L’ancien entraineur du FC Séville n’a pas apprécié les récentes critiques à son égard et sur l’équipe, “L’adhésion populaire ne me touche pas, car je sais qu’ils t’aiment seulement quand tu gagnes. Moi j’aimerais qu’ils m’aiment pour qu’on gagne, et non pas parce que j’ai gagné. Pour le groupe c’est pareil“, explique Jorge Sampaoli.

Sampaoli veut du soutien

Pour l’entraineur argentin le soutien des supporteurs est indispensable, “Aujourd’hui on a besoin de soutien. Ce groupe le mérite, ce sont de jeunes joueurs, qui sont arrivés récemment au club. On est 3e, on va jouer un 8e de finale de la Conference League. À partir de ce moment, il faut être unis, si on commence à vouloir nous séparer à cause d’un résultat, c’est trop facile. Il faut que tout le monde pense au club, peu importe qui est sur le terrain. Il y a beaucoup de pression à l’immédiat et cela va provoquer ce que beaucoup attendent“, affirme le coach marseillais.