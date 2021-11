Furieux de la prestation de ses hommes hier, le coach de l’OM tire la sonnette d’alarme.

Loin d’être brillants, les Marseillais se sont imposé hier soir face à Troyes (1-0). Une victoire qui permet à l’OM de recoller avec l’OGC Nice, troisième du championnat, mais qui ne semble pas pour autant calmer les inquiétudes de Jorge Sampaoli. De passage en conférence d’après-match, le technicien argentin a remis un gros coup de pression à ses joueurs.

« Parfois ces questions d’état d’esprit, c’est particulier, car il y a pu avoir en début de saison une forme de joie, mais il y a parfois des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et se sent. Il y a eu une baisse de rendement collectif, c’est vrai, mais il faut revenir sur cette question des deux compétitions qu’on joue. C’est une équipe jeune. On espère surtout que cette baisse de régime dans cette équipe dure peu et qu’elle redevienne très vite plus enjouée avec beaucoup d’occasions. Dernièrement il y a eu des matchs qu’on aurait dû gagner et qu’on n’a pas gagné, tout cela créé des tensions et à la fin une forme d’urgence. Cela génère à la fois de la peur et de l’indécision. Je pense qu’il faut surtout perdre cette peur et retrouver cette équipe qui nous a tous plu. »