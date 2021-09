Pas vraiment satisfait de la profondeur de banc de l’OM en attaque, Jorge Sampaoli n’a pas abandonné l’idée de recruter un nouveau buteur cet hiver.

Malgré le mercato XXL réalisé par l’Olympique de Marseille cet été, Jorge Sampaoli continue de trouver des failles à combler. De passage ce vendredi en conférence de presse, alors que l’OM affrontera le RC Lens dimanche soir (20h45) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le coach argentin a fait le point sur la situation des buteurs. Alors que Milik et Payet sont toujours en phase de récupération, Sampaoli a fait passer un message fort à son président Pablo Longoria au sujet du prochain mercato.

« Un manque de buteur dans notre effectif ? On construit l’équipe en sachant qu’on n’a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. On a dû insister sur le fait de marquer des buts, sinon on ne gagnera pas. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l’OM reste à sa place. »