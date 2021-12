Ce mercredi, l’Olympique de Marseille affronte et même reçoit le Stade de Reims dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué le mercato et il s’attend à quelques renforts cet hiver.

« Il y a quelques corrections à faire dans l’effectif, je parle toujours avec le président et le propriétaire. Je leur parle de la nécessité populaire, a expliqué le technicien argentin. C’est très dur de voir autant d’années sans titre à Marseille. On est arrivé après des incidents violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions, mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs – sans vous dire à quels postes – pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. »