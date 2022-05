L’Olympique de Marseille a décroché une très belle victoire ce samedi soir 4 buts à 0 contre contre le RC Strasbourg. Un succès qui offre une place en Ligue des champions aux Phocéens et tout cela pour le plus grand plaisir du propriétaire américain Frank McCourt.

Présent ce samedi soir dans les travées du Stade Vélodrome pour la dernière rencontre du championnat, l’Américain s’est régalé au moment d’assister au très beau succès de son équipe 4 buts à 0 contre le RC Strasbourg. Justement Frank McCourt a tenu à rendre un très bel hommage aux joueurs marseillais ainsi que leur entraîneur Jorge Sampaoli pour cette très belle saison et cette place de vice-champion de France. Il est très heureux de retrouver la Ligue des champions.

Voici ses paroles après le match : « Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions. »