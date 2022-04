Critiqué pour son manque de retenue, l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli a tenu à présenter ses excuses. Il estime qu’il est responsable si son équipe est sanctionnée malgré son faible nombres de fautes.

Jorge Sampaoli fait son mea-culpa ! Les Marseillais prennent beaucoup de cartons par rapport aux fautes commises. L’OM est cependant troisième au classement des équipes les plus fair-play. “Je vois mon équipe qui a essayé de jouer, d’attaquer et de garder le ballon. Il y avait une équipe qui défendait. Ils ont eu un carton jaune et nous cinq. J’aimerais plus de fair-play pour nous, notre équipe joue un football propre. J’aimerais que ça se voie sur le terrain, car on n’a jamais mis en difficulté l’arbitrage. Tout le monde se comporte bien, sauf moi. L’équipe est une chose, moi c’est une autre chose“, a expliqué vendredi Jorge Sampaoli en conférence de presse.