Entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli est revenu sur le choc qui attend son équipe ce dimanche soir à partir de 20 h 45. Les Olympiens se rendent dans le Rhône pour défier l’OL.

Et le technicien argentin a le profond respect pour les Gones qu’ils considère comme une des meilleures équipes du continent. « On va affronter un adversaire préparé à la Ligue des champions, il s’est amélioré cet été avec de nouveaux joueurs. Lyon est l’une des équipes les plus fortes du continent, on doit essayer de faire mieux qu’eux. C’est une équipe qui a passé plus de temps ensemble. C’est un défi aussi important que difficile pour nous. »

Avant de conclure : « C’est sûrement une équipe qui va s’équilibrer. Elle est déjà dangereuse et le sera encore plus quand elle aura corrigé ses petits problèmes. Elle a de très bons joueurs à tous les postes. Pour la gêner, il faudra avoir plus le ballon qu’elle, et éviter qu’elle récupère des ballons dans notre camp. Il faudra avoir le contrôle du ballon donc, et profiter des espaces qu’on pourra avoir. Il faut utiliser la largeur et la profondeur. »