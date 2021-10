Comment intégrer Milik dans le dispositif tactique ? Voici la réponse de Jorge Sampaoli.

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille, dimanche (17h). Avec quelle équipe et quel schéma tactique ? Il semble que Jorge Sampaoli ait opté pour une 5-1-3-1. Explications.

La défense à trois, on connaît : Saliba, Alvaro et Peres. Plus étrange, au lieu de deux latéraux, l’entraîneur argentin opterait pour deux véritables ailiers, en l’occurrence Lirola et Gerson. Une option très offensive, d’autant que dans ce schéma, Guendouzi serait le seul milieu défensif. Un pari quant on sait que le joueur est souvent porté vers l’avant.

Cette construction « défensive » permettrait d’aligner quatre véritables attaquants, Ünder, Payet et Dieng étant alignés derrière Milik.

Si cette composition utra offensive se confirme, il sera très intéressant d’en observer la pertinence face à Lille. Est-il seulement possible de ne pas prendre de but dans une telle configuration ?…