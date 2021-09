De passage en conférence d’après-match ce dimanche après le succès de l’OM face au Stade Rennais (2-0), Jorge Sampaoli a souligné l’impact de Dimitri Payet, de retour dans le onze de départ.

« Dimitri (Payet) a joué parce qu’il avait récupéré et qu’il est fondamental pour nous. L’équipe a été vaillante contre une bonne équipe. On a eu la volonté d’attaquer et de jouer très haut. Il faut améliorer des choses parce qu’on aurait dû marquer quand on a été très dominateurs dans la première demi-heure. On interprète ce jeu en pensant plus à attaquer qu’à défendre. On l’a fait à Monaco, ici, en Russie, où on a dominé mais pas gagné. La rotation est nécessaire et le niveau de concurrence est élevé. L’équipe n’en pâtit pas. Le retour de (Arkadiusz) Milik sera bienvenu car il augmentera nos possibilités de but. »

Suspendu par la Commission de discipline de la LFP après les incidents survenus à Nice, le Réunionnais avait manqué les deux dernières rencontres de l’OM, contre l’AS Monaco (victoire 2-1) et le Lokomotiv Moscou (1-1).