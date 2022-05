Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison Jorge Sampaoli ne devrait pas quitter le club dans les prochaines semaines. L’Argentin apprécie son groupe ainsi que les supporters et ne se voient pas autre part. Malgré tout, il espère que Pablo Longoria et Frank McCourt vont lui amener de nouveaux éléments.

Durant sa longue conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a évoqué la saison prochaine et la possible qualification en Ligue des champions. Il n’est pas naïf et sait pertinemment que si Marseille veut exister en Ligue des champions en cas de qualification , il faudra de nouvelles recrues pour renforcer l’équipe. « Il faudra voir avec la fin de saison et l’ambition de l’OM, pas la mienne. Chaque personne va analyser cela différemment. Est-ce que cet effectif pouvait jouer autant de matche ? Il y aura un bilan fait par le staff et par les dirigeants et, de là, il y aura une décision prise par le propriétaire pour voir où il veut aller. La Ligue des Champions doit générer un plus fort investissement. La réalité : c’est où veut aller l’OM à l’avenir ? Dans quel type d’eau veut-on naviguer avec ce club ? Où va-t-on et avec quoi ? C’est tout cela qu’il faudra voir. » A terminé le coach qui met une certaine pression sur ses dirigeants…