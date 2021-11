Alors qu’on l’a pensait enterrée, la rumeur Arturo Vidal fait son grand retour à l’approche du mercato hivernal. Jorge Sampaoli n’aurait pas abandonné l’idée de recruter son chouchou chilien qu’il souhaite extirper de l’Inter Milan.

Depuis le début de la saison, Arturo Vidal joue très peu avec seulement six rencontres disputées à son actif. A 34 ans, l’avenir du Chilien semble bien flou alors que son contrat arrive à son terme en juin 2022. Une piste relancée par Jorge Sampaoli. Selon les informations de AS Chile, le technicien argentin n’aurait toujours pas abandonné cette piste qu’il attend ardemment afin de renforcer son entrejeu. Des rumeurs qui pourraient s’avérer réelles alors que le Chilien est proche de la fin de son contrat et pourra négocier avec qui il veut dès cet hiver.