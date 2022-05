Pour Kevin Guedj, Sampaoli ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine.

Interrogé sur son avenir à l’Olympique de Marseille cette semaine, Jorge Sampaoli a semé le doute en conférence de presse. « J’ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l’inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m’éloignerais du présent. Cela affecterait notre quête de l’objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d’abord, il faut savoir à quelle place on va terminer. »

Un message bien mystérieux, qui ressemble presque à des adieux selon l’invité du FCM, Kevin Guedj. « Oui, il y a un doute sur son avenir, même si il finit deuxième. Tout dépend, après on sait pas ce qui va se passer la saison prochaine, on sait rien encore mais bon (…) Moi je comprends qu’il veut se barrer le type. Avec la saison qu’il fait en plus, il doit avoir des clubs huppés qui le veulent. »