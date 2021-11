Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Olympique de Marseille, était en conférence de presse avant d’affronter l’Olympique Lyonnais (dimanche 20h45) en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1. Face aux médias, l’Argentin a émis le souhait de recruter des joueurs ayant de l’expérience durant le mercato d’hiver.

« On demande à Pablo Longoria et Frank McCourt de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions ! », a expliqué Jorge Sampaoli face aux médias.

Pour rester en haut du classement, l’OM doit impérativement s’imposer contre l’OL, dimanche à 20h45, lors de la quatorzième journée de Ligue 1.