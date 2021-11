Toujours plus gourmand, le coach de l’OM met la pression sur ses dirigeants pour avoir des renforts cet hiver.

Malgré le mercato XXL de l’Olympique de Marseille cet été, Jorge Sampaoli est loin d’être rassasié. De passage en conférence de presse ce vendredi, il n’a pas hésité à réclamer des recrues confirmées à ses dirigeants pour la suite de la saison.

« Oui, oui, on force Pablo (Longoria) et le propriétaire (Frank McCourt) à comprendre que cette institution et ce club ont besoin de joueurs confirmés. Il y a des joueurs qui sont en phase de formation et d’autres déjà ‘finis’, avec un certain statut, que certains autres clubs possèdent. Nous, on doit les former. Je demande ça tous les jours à mes dirigeants. J’essaye de leur montrer où nous sommes aujourd’hui et ce dont nous avons besoin. Parfois, c’est possible, parfois ça ne l’est pas. Souvent, ça ne dépend même pas du président, mais de la personne qui a acheté le club et qui a décidé du chemin à suivre. Soit celui de la compétition de haut niveau, soit celui de la compétition moyenne. Mais là on parle d’un club qui est en train de former une équipe qui se trouve dans la moyenne mais à qui on exige l’excellence. Ce chemin est donc très difficile parce que nous exigeons beaucoup de joueurs qui n’ont peut-être pas encore cette capacité d’exceller. »

Particulièrement bavard sur le sujet, le technicien argentin a conclu sa conférence de presse avec un sourire en coin et cette petite phrase : « Je ne vais plus avoir de travail à cause de vous. »