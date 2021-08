L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a donné son avis sur la possible venue de Lionel Messi au club du Paris Saint-Germain.

Le coach argentin des olympiens trouve que c’est une très bonne idée et valide à 100% l’éventuelle arrivée de son compatriote dans la capital française. « Ce serait super pour la Ligue 1. Le meilleur joueur du monde serait en Ligue 1. Le football français a beaucoup gagné et grandi ces dernières années. Le sport collectif français a été très bon aux Jeux Olympiques. Le meilleur joueur du monde, ce serait très bien même s’il n’irait pas à l’OM. Cela ferait beaucoup de bien. Tous les yeux du monde entier seraient rivés sur la Ligue 1. S’il vient, on lui souhaite qu’il soit heureux, qu’il profite de ce championnat différent. Pour nous, ce sera une motivation supplémentaire pour jouer contre lui. »