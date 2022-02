Avant le déplacement de l’OM à Metz ce dimanche pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a répondu en conférence de presse aux lourdes critiques à son encontre sorties après la large défaite des Olympiens contre Nice ce mercredi en 1/4 de finale de Coupe de France.

Vivement critiqué par les observateurs et plusieurs journalistes après la défaite de Marseille à Nice en Coupe de France, Jorge Sampaoli a tenu à faire une mise au point en conférence de presse avant d’aller affronter le FC Metz ce dimanche soir. « Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je choisis une stratégie à chaque match qui puisse être la meilleure possible. Ça fonctionne parfois et parfois non. Nous savons que nous devons remporter tous les matchs, peu importe comment, il faut gagner, même en changeant de système. En seconde période, nous étions menés 2-1 et nous avons changé de système. On a eu le même comportement dans d’autres matchs pour des résultats différents. Ça ne change pas mon idée, nous devons gagner tous les matchs. L’analyse est classique. Nous sommes responsables des buts encaissés. Il faut analyser l’émotion, le scénario, la performance. Une analyse plus profonde et réelle que les analyses de café. »