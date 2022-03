Kevin Diaz est revenu sur le match et la défaite 1-0 de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce dimanche soir.

« Sampaoli a peut être beaucoup d’ambition, pour des moyens limitées par rapport à ce qu’il veut faire. Parce que ce qu’il veut faire Sampaoli c’est faire du Guardiola… Marseille n’a pas les moyens des ambitions de Sampaoli (…) Objectivement, l’OM superforme à la troisième place. Le niveau de l’OM cette saison on l’a vu en Europa League où il y avait des équipes à sa portée. Ils n’ont pas été capables de se qualifier. En 2022, contre Lyon et contre Monaco tu as une mi-temps qui est bien et la deuxième qui est catastrophique. (…) J’ai pas été toujours tendre avec Sampaoli mais sur ce match on ne peut rien lui reprocher. » A annoncé Kevin Diaz sur les ondes de « RMC. »