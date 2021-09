Malgré la défaite de ses joueurs hier, Jorge Sampaoli s’attend à une réaction rapide cette semaine en Coupe d’Europe.

Battu au Vélodrome hier soir (2-3) par une superbe équipe de Lens, l’Olympique de Marseille se retrouve désormais sur la dernière marche du podium de Ligue 1. De passage en conférence de presse au terme de la rencontre, Jorge Sampaoli n’a pas semblé inquiet pour autant. Le coach olympien assure notamment que la défaite n’est pas à mettre sur le compte d’un contrecoup physique, comme beaucoup le craignent.

« La fatigue se fait-elle ressentir ? Non je ne crois pas que la frustration du résultat soit en rapport avec cet aspect. On était impatient de jouer ce match, on voulait neutraliser l’agressivité de Lens qui est dans un projet plus avancé avec les mêmes joueurs. On n’a jamais eu la clé pour contrôler le jeu, donc on n’a pas pu tenir notre ligne de conduite. C’est pour ça que l’adversaire a été supérieur dans ce type de match. »