Titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Pau Lopez semble enfin avoir trouvé un projet qui le rend heureux et dans lequel il est en train de performer.

Le gardien espagnol et numéro un à Marseille s’est confié lors d’un entretien pour « l’Equipe » et il revient sur son arrivée en France lors du dernier mercato estival. Il s’est totalement relancé après un vrai constat d’échec à la Roma. « À Rome, le problème c’est que j’avais perdu la joie de m’entraîner, le plaisir de jouer au foot. Et Marseille est arrivé à point nommé. L’ambiance ici, le vestiaire, la façon de jouer, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début j’ai retrouvé l’enthousiasme que j’avais perdu. J’étais enchanté, je profitais de chaque instant, et donc je ne pensais pas au reste, au fait qu’il y avait Mandanda. Je pensais surtout que c’était une super opportunité pour moi, j’étais heureux de venir tous les matins. (…) Je ne suis pas un passionné qui regarde du foot toute la journée. Je joue parce que j’adore ça, je m’amuse, ce n’est pas un travail. Et quand tu perds cette légèreté, cet état d’esprit, ton niveau baisse, » a-t-il poursuivi.