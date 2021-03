Denis Balbir, consultant pour But!, a évoqué les premiers pas de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille.

« La semaine passée, l’OM sortait d’une élimination pitteuse en Coupe de France face au Canet (National 2). En l’espace de sept jours, le décor a totalement changé avec les victoires glanées face à Rennes (1-0) et Brest (3-1) pour les deux premiers matchs de Jorge Sampaoli. L’OM a repris la 5e place au RC Lens grâce au goal-average et l’OM peut se prendre à rêver à nouveau d’Europe. A Marseille, les gens ont retrouvé le sourire. Cela faisait longtemps que l’OM n’avait plus gagné en inscrivant trois buts. Ça fait du bien », a indiqué Denis Balbir dans But!.

Et d’ajouter : « Alors bien sûr, les grands intellos du foot vont nous dire que ce n’est pas encore ça, que Marseille pourrait jouer mieux, qu’on ne voit pas encore réellement la patte Sampaoli… Pour moi, c’est du baratin. La patte de l’OM, ça doit être l’énergie. Les supporters veulent voir des joueurs avec la grinta. Marseille ne sera pas le Barça du jour au lendemain. On ne me fera pas changer d’avis sur le fait que l’effectif de l’OM est en dessous de ce que doit être un groupe qui aspire à jouer l’Europe mais au moins ils ont, avec Sampaoli, le coach qui permettra de tirer le maximum des joueurs en place. Aujourd’hui, il travaille à les remettre en confiance. Avec lui sur le banc et aux entraînements, c’est plus animé : ça sautille, ça parle, ça hurle, c’est tactile… Un vrai coach à l’ancienne, à la Roland Courbis. »