Entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a tenu à féliciter ses joueurs pour le match hier soir et la belle victoire 3-2 contre le Montpellier Hérault SC dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

Le coach olympien est satisfait du visage de ses hommes et il tient à leur dire bravo pour la victoire. « Chaque match est différent, mais a une idée forte, on veut toujours être protagoniste, avoir le ballon. On ne doit jamais lâcher nos principes. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on doit poursuivre sur ce chemin, porter ce maillot a une valeur très claire. C’est très bien de gagner ici, c’est un terrain très difficile. C’est bien de voir que le beau jeu amène des résultats positifs, cela permet de convaincre tout le monde de nos principes. On n’a pas abdiqué, je retiens plus la forme que le résultat ce soir. » Explique le technicien argentin.