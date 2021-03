Jorge Sampaoli fait sensation. Depuis son arrivée, l’OM a enchaîné deux victoires, contre Rennes mercredi (1-0) puis contre Brest (3-1) ce samedi. Après la rencontre de ce week-end, le nouveau coach marseillais a parlé d’une victoire « basée sur l’émotionnel plus que sur la tactique ». Un constat que partage le consultant de Canal+, Pierre Ménès.

« Objectivement, en termes de niveau de jeu, la différence n’est pas flagrante. En revanche, elle l’est au niveau de l’état d’esprit et de la motivation affichée par l’ensemble de l’effectif olympien. Et ça, c’est à mettre au crédit de Sampaoli. Cela demandera évidemment confirmation dans les semaines à venir. En attendant, avec six points en deux matchs, c’est une vraie embellie pour l’OM… »