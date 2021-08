Jorge Sampaoli est devenu l’attraction du côté de l’Olympique de Marseille et pourquoi pas la coqueluche des médias.

Lors d’un entretien accordé au « Phocéen », le nouveau journaliste d’Amazon Prime a donné son avis sur Sampaoli. “Je mets Sampaoli tout en haut de ma liste. J’aimerais bien que ce Monsieur vienne régulièrement à nos micros pour nous parler de son football, de sa vision du football. Essayer à plusieurs reprises d’aller dans les détails pendant 5, 6, 7, 8 minutes : pourquoi j’ai mis ce dispositif en place, pourquoi pour moi le football c’est trois défenseurs et basta, comment je vais utiliser Guendouzi, pourquoi je l’ai voulu absolument, pourquoi j’ai fait venir Gerson du Brésil, puisque c’est mon choix… un mec comme ça qui a une philosophie puissante, des idées fortes sur le football, on prendra le temps d’aller loin dans les détails, tactiques, techniques, psychologiques”, a notamment promis Thibault Le Rol, impatient d’en savoir plus sur l’entraîneur argentin.