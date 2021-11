Déçu par les prestations de son attaquant, Jorge Sampaoli pense pouvoir retrouver le Milik de la saison dernière.

En difficulté face aux buts depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik est loin de faire le bonheur de Jorge Sampaoli. De passage en conférence de presse ce mardi, avant d’affronter Nantes demain soir (21h), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu sa part de responsabilité dans la baisse de régime du Polonais.

« Milik est revenu d’une blessure importante mais c’est aussi une complication pour nous. La récupération prend parfois plus de temps. On a besoin des buts de Milik et qu’il retrouve la confiance. On a besoin des buts de Payet aussi. On peut juste attendre et espérer le retour de Milik à 100% le plus rapidement possible. On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition. On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là l’absence de buts nous fait mal mais il va revenir et l’équipe sera alors plus solide. Quand on domine et que l’on marque on pourra profiter de cet avantage psychologique. »