Jorge Sampaoli revient sur la défaite de son équipe 3 buts à 0 face à l’OGC Nice et se pose quelques questions.

« On se retrouve menés de façon injuste à la mi-temps car on jouait mieux que l’adversaire. Puis, en seconde période, on a commencé à abandonner le jeu collectif, à entrer dans une ‘anarchie’ de jeu. (…) Au début du match, à 0-0, on était supérieurs. Dès qu’on a été menés au score, on a abandonné notre philosophie de jeu. Il faut faire face à l’adversaire. Dès qu’on est menés, c’est là qu’on doit justement attaquer. En seconde période, on a joué pour Nice. On faisait des allers-retours sans maîtrise. Il faut savoir qui nous sommes dans le jeu et où on va », a clamé Sampaoli, irrité par cette contre-performance.