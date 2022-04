Pour Riolo, la confiance est de retour dans les rangs de l’OM et la fin de saison s’annonce exceptionnelle.

Impressionné par la maîtrise des Marseillais hier soir en Ligue Europa Conférence sur la pelouse du PAOK, Daniel Riolo a encore encensé les joueurs de Jorge Sampaoli. Au micro de RMC, le chroniqueur a annoncé une fin de saison en fanfare pour l’OM.

« Je trouve les joueurs épanouis, je les trouve très bien. Quand Payet a marqué, la réunion de tous les joueurs autour du staff qui était là, moins Sampaoli qui était en tribunes, montre qu’il y a vraiment une bonne ambiance, que tout le monde est à bloc sur cette fin de saison, où il peut y avoir plein de choses très positives à l’OM. Je suis content, car ça me conforte dans ce que je pense de l’équipe depuis le début de la saison. Il s’avère que c’est l’OM qui, au final, à peu près quoiqu’il arrive, sera l’équipe qui a fait la plus belle saison. En tout cas top 3 de notre pays, avec cette demi-finale-là. Ça va être un beau match contre Feyenoord, car ça envoie un peu comme équipe quand même… Autant contre les Grecs c’est logique qu’on soit au-dessus, contre les Néerlandais on se balade pas. Donc il va falloir être sérieux, mais l’OM a les moyens de faire une très très belle fin de saison et de procurer beaucoup d’émotions. »