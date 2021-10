Le journaliste de « Canal+ », Geoffroy Garétier émet des doutes concernant Jorge Sampaoli et il a du mal à comprendre les choix du coach marseillais.

“Si on prend tous les matchs confondus sur les sept derniers, Marseille n’a gagné qu’une seule fois. Il y a eu cinq matchs sans marquer. Après, j’ai quand même des doutes sur l’effet Sampaoli, à terme. C’est vrai qu’il a relancé la machine depuis son arrivée. Il y a un beau storytelling entre lui et Longoria et sur un Marseille formidable, volcanique, énergique, qui colle bien finalement à la ville et aux attentes du public. Mais on sait qu’avec Sampaoli, c’est un management très électrique avec des impulsions très fortes et très rapides. Mais ça ne dure pas vraiment longtemps parce qu’il change de club chaque année. Quels sont vraiment les joueurs de grande valeur de l’effectif marseillais ? On a Payet, Milik et Kamara”, a notamment indiqué Geoffroy Garétier.