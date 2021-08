L’entraîneur de l’OM redoute la pression alors que les supporters feront leur grand retour au Vélodrome ce week-end.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille accueillera les Girondins de Bordeaux dimanche soir (20h45) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli s’est réjoui du retour des spectateurs au Vélodrome.

« Heureux de retrouver du public au Vélodrome ? Les gens vont être excités, très attentifs et j’espère qu’on sera à la hauteur de l’identité du club et de ses supporters. Il y aura de l’émotion pour moi aussi. C’est une pression en plus pour l’adversaire et pour nous. Important que le public prenne du plaisir ? Que les supporters vivent des émotions devant le spectacle de leur équipe, oui, c’est important. Mais il faut aussi que nous ayons davantage de contrôle sur le jeu, sinon nous commettrons des erreurs. C’est bien tous se sentir unis, le public, le staff, les joueurs, il faudra que ça continue. Mais dans le football, les histoires d’amour ne durent pas longtemps quand il n’y a pas de résultat. »