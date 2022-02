Jorge Sampaoli est revenu sur la défaite de son Olympique de Marseille hier soir en Coupe de France 4 buts à 1 face à l’OGC Nice.

Jorge Sampaoli n’a pas su rectifier le système face à celui de Christophe Galtier : « J’ai effectué des changements à la mi-temps parce qu’on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n’aurais certainement pas pris les mêmes décisions. Force est de constater que nous n’avons jamais eu le contrôle du jeu. Malgré tout, on aurait pu marquer le but du 2-2 et on a encaissé ce troisième but juste après qui nous a définitivement fait perdre le contrôle. »